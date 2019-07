250 mil maços de cigarros contrabandeados foram apreendidos em carga de milho

Uma carreta bitrem Volvo NH, com placas de Bento Gonçalves, foi abordada pela Polícia Rodoviária Federal, na madrugada desta sexta-feira (26), em Sinimbu, na ERS 153. Os agentes rodoviários descobriram mais de 250 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai escondidos na carga de milho.

O motorista do automóvel, um homem de 37 anos, morador de Garibaldi, foi preso em flagrante e encaminhado para o presídio do município de Santa Cruz do Sul. O veículo e a carga foram apreendidos e encaminhados para a Receita Federal.

