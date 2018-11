A diversidade cultural brasileira será explorada durante a 25ª Feira do Livro de Morro Reuter, que será realizada de 8 a 11 de novembro, na Praça Municipal José Paulo Sabá Meyrer e seu entorno.

Escritores de diversas partes do País se farão presente na edição de “Bodas de Prata” do evento, a começar pelo patrono, o pernambucano Fábio Monteiro. A diversidade também será explorada nas oficinas de literatura de cordel, teatros, contações de história e na música, onde a arte gaúcha será muito bem representada pela cantora Shana Müller, na abertura do evento.

Também serão destaque a dança Flamenca, o pop de Duca Leidecker e música dos Beatles para criança, montando assim um universo cultural para todos os gostos, idades e estilos. O evento, que terá entrada franca, distribuirá Vale livros aos alunos da rede pública escolar de Morro Reuter.

Uma exposição muito especial, coordenada pela Secretaria de Educação e Cultura, também será atração da feira, e contará com trabalhos que os estudantes de Morro Reuter fizeram, sobre as obras dos escritores que estarão no evento: Fábio Monteiro (patrono da feira), Marco Haurélio, Júlio Emílio Braz, Elma Fonseca de Lima, Duca Leindecker, Vanessa Silla e Maurício Negro.

“A Feira do Livro é a grande festa dos livros que o município realiza há 25 anos, com o objetivo de que, alunos e professores, assim como a comunidade em geral, possam conhecer e dialogar com os escritores. E a distribuição dos vale- livros democratiza o acesso da comunidade escolar aos livros, pois oportuniza que todos adquiram ao menos um livro durante a feira”, destacou a prefeita Carla Chamorro.

SERVIÇO

O que: 25ª Feira do Livro de Morro Reuter

Quando: De 8 a 11 de novembro de 2018

Onde: Praça Municipal José Paulo Sabá Meyrer (Rua Independência, Centro) e seu entorno

Quanto: Entrada Livre

Deixe seu comentário: