25º Congresso Gaúcho de Rádio e Televisão acontece até quinta, na Serra

O 25º Congresso Gaúcho de Rádio e Televisão iniciou nessa terça-feira (22). A abertura do evento contou com a presença de autoridades, lideranças do setor de rádio e televisão de todo o país e associados da Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão (Agert). A cerimônia de abertura contou com a presença de mais de 250 pessoas, entre autoridades e profissionais da comunicação.

Até esta quinta-feira (24), o Hotel Vestena, em Canela vai receber muitas pessoas interessadas no setor de rádio e televisão do Brasil. A programação de três dias envolve diversas palestras sobre os meios de comunicação, além de contar com uma feira de lançamento de novos equipamentos para as emissoras.

“O nosso objetivo é trazer para os nossos associados novas tecnologias, novos modelos de comércio e de negociações e, consequentemente, nova posição que todos nós profissionais temos que ter nesse momento que estamos mudando. A tecnologia praticamente nos atropela, e queremos também dizer que vamos ouvir pela primeira vez alguém falar sobre o 5G, que é uma grande expectativa e que traz muita preocupação e desconforto para muitos radiodifusores no sentido do que vai acontecer”, disse o presidente da Agert, Roberto Cervo Melão.

O presidente do Congresso, Pedro Germano, contou um pouco sobre a programação do evento que vai até amanhã (24). “A radiodifusão vai estar em peso trabalhando e falando sobre os acertos, visualizando o futuro das rádios. Vamos ter dez palestras dos mais diversos temas como 5G, comercialização, redes sociais, liderança, marketing digital, assuntos que o radiodifusor se preocupa e precisar ter um embasamento para que se posicione melhor no seu ramo de trabalho”, falou.

Além disso, o Programa Pampa Debates foi gravado antes da abertura do evento. O apresentador Paulo Sérgio Pinto recebeu a secretária da Secom RS, Tânia Moreira, o presidente do congresso, Pedro Germano, o presidente da Agert, Roberto Cervo Melão, a presidente da SindiRádio, Christina Gadret, o amigo do Rádio, Ary dos Santos, o Deputado Federal, Afonso Antunes da Motta e o advogado Paulo Tonetto. O Pampa Debates irá ao ar nesta sexta-feira (25), às 17h50, na TV Pampa.

Veja fotos da Gravação do Pampa Debates e da Abertura do 25º Congresso Gaúcho de Rádio e Televisão:

Confira a programação:

Dia 23/10 – Quarta-feira

9h – Palestra de Marcelo Leite – Grupo RBS

Tema: Marketing + Comercial: a integração que gera resultado.

10h 30 – Palestra de João Borges – Jornalista da GloboNews

Tema: Cenário Político e Econômico

14 h – Fábio Wajngarten – Secretário Especial de Comunicação Social da Presidência da República

15 h – Painel – ABERT/ANATEL/MCTIC

Com as participações de Cristiano Lobato Flores (ABERT), Vanessa Cristina Monteiro (Anatel) e Samir de Oliveira Cunha Ramos (MCTIC)

16h30 – Palestra de Juan Pablo Boeira

Tema: Business Intelligence – O Novo Marketing de Alta Performance

Dia 24/10 – Quinta-feira

9h – Relatório Social da Agert – Myrna Proença – Vice-presidente Agert

9h 15 – Palestra de Daniel Adjunto – SBT

Tema: Reportagem política – Bastidores de Brasília e do Governo Bolsonaro

10h 30 – Palestra de Edilberto Camalionte –

Tema: Liderança – Papel do Líder

14h – Palestra de Gunnar Bedicks

Tema: 5G

15h – Palestra de Roberto Araújo – CEO da Jovem Pan

Tema: O Fim do Rádio Como Você Conhece

16h 30 – Andiara Peterle – Grupo RBS

Tema: No ritmo da transformação digital