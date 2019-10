25º Congresso Gaúcho de Rádio e TV inicia nesta terça-feira (22) na serra gaúcha

O Congresso Gaúcho de Rádio e Televisão inicia nesta terça-feira (22/10), às 19 horas, no Hotel Vestena, em Canela com a abertura oficial com a presença de autoridades, lideranças do setor de rádio e TV de todo o país e associados da Agert.

De acordo com o presidente do Congresso, Pedro Ricardo Germano, uma programação bem variada foi elaborada, visando levar informações relevantes para os radiodifusores gaúchos e de outros estados que estarão presentes.

A programação é a seguinte:

Dia 23/10 – Quarta-feira

9h – Palestra de Marcelo Leite – Grupo RBS

Tema: Marketing + Comercial: a integração que gera resultado.

10h 30 – Palestra de João Borges – Jornalista da GloboNews

Tema: Cenário Político e Econômico

14 h – Fábio Wajngarten – Secretário Especial de Comunicação Social da Presidência da República

15 h – Painel – ABERT/ANATEL/MCTIC

Com as participações de Cristiano Lobato Flores (ABERT), Vanessa Cristina Monteiro (Anatel) e Samir de Oliveira Cunha Ramos (MCTIC)

16h30 – Palestra de Juan Pablo Boeira

Tema: Business Intelligence – O Novo Marketing de Alta Performance

Dia 24/10 – Quinta-feira

9h – Relatório Social da Agert – Myrna Proença – Vice-presidente Agert

9h 15 – Palestra de Daniel Adjunto – SBT

Tema: Reportagem política – Bastidores de Brasília e do Governo Bolsonaro

10h 30 – Palestra de Edilberto Camalionte –

Tema: Liderança – Papel do Líder

14h – Palestra de Gunnar Bedicks

Tema: 5G

15h – Palestra de Roberto Araújo – CEO da Jovem Pan

Tema: O Fim do Rádio Como Você Conhece

16h 30 – Andiara Peterle – Grupo RBS

Tema: No ritmo da transformação digital

Paralelo ao evento ocorrerá a Feira de Equipamentos. Será uma oportunidade dos congressistas conhecer as novidades em equipamentos para o setor de rádio e televisão.

Estão confirmadas as seguintes empresas:

Sinteck, Planeta do Rádio, Playlist, Ponto Eletrônico, Orbisonic, BT Broadcasting, Access, Teletronix, Youngarts, TSDA, Startstúdio, Informa, Maximus MF e Biquad.