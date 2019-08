A programação da 26ª edição do Porto Alegre Em Cena foi lançada na quinta-feira, 8, no Centro Municipal de Cultura, Arte e Lazer Lupicínio Rodrigues. O festival internacional de artes cênicas, que ocorre de 10 a 23 de setembro, terá 53 atividades de várias partes do mundo. O evento deste ano propõe discussão sobre o Brasil, quem somos e o futuro da humanidade.

