Porto Alegre 29ª Festa da Uva e da Ameixa termina neste fim de semana

Por Redação O Sul | 17 de janeiro de 2020

Evento poderá ser visitado das 9h às 20h, no CTG Estância da Figueira. Foto: Cesar Lopes/PMPA Evento poderá ser visitado das 9h às 20h, no CTG Estância da Figueira. (Foto: Cesar Lopes/PMPA) Foto: Cesar Lopes/PMPA

Este sábado e o domingo (18 e 19) são os últimos dias para aproveitar a 29ª Festa da Uva e da Ameixa. O evento, que se encerra neste fim de semana, ocorre no CTG Estância da Figueira (rua Doutor Vergara, 5.345, bairro Belém Velho), das 9h às 20h. Tem entrada gratuita e bancas de comercialização das frutas. A previsão é que o quilo seja vendido entre R$ 8,00 e R$ 9,00.

A Festa da Uva e da Ameixa é uma realização dos produtores rurais e da Ascobev (Associação Comunitária Belém Velho), com apoio institucional da SMDE (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico), do Escritório Municipal da Emater e do CTG Estância da Figueira.

City tour da Linha Turismo suspenso

Inicialmente com previsão de levar o city tour até a festa, o ônibus Linha Turismo teve as operações do roteiro Zona Sul suspensas por causa dos estragos do temporal de quarta-feira (15), que inviabilizam a passagem nas áreas rurais da Capital.

Voltar Todas de Porto Alegre

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário