2ª DPPA da Capital será reformada; ocorrências podem ser feitas em outras quatro DPs e pela internet

Com objetivo de oferecer um atendimento mais qualificado aos cidadãos, a 2ª Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (2ª DPPA) da Capital, localizada no Palácio da Polícia, está passando por reformas desde esta segunda-feira (12). A previsão é de que o trabalho de reconstrução seja concluído em cerca de dois meses. Nesse período, a unidade estará fechada e os registros de flagrantes serão realizados na 3ª DPPA (Rua Comendador Tavares, 381, no bairro Navegantes).

Para garantir o pleno atendimento, a 3ª DPPA recebeu reforço tanto em estrutura quanto em número de servidores, de forma a manter, no mesmo local, os dois plantões funcionando. Com isso, não haverá prejuízo ao trabalho da Polícia Civil. Os cidadãos que necessitarem registrar ocorrências podem buscar a 1ª DP (Rua Riachuelo, 613), a 2ª DP (Avenida Getúlio Vargas, 1.250), a 10ª DP (Rua Jacinto Gomes, 43) ou a 17ª DP (Avenida Voluntários da Pátria, 1.500). Além disso, a maior parte dos registros também pode ser realizada por meio da Delegacia Online, com acesso 24 horas via computador, tablet ou smartphone com conexão de internet.

A reforma envolve a separação de locais para o registro dos autos de prisão em flagrante e para o atendimento ao público em geral: será construída uma sala específica para condução dos detidos pela Polícia Civil, pela Brigada Militar e pela Guarda Municipal. Em outro espaço separado, haverá uma recepção com cadeiras e televisões, onde os cidadãos que buscam a 2ª DPPA para registrar ocorrências terão maior conforto enquanto aguardam atendimento.

