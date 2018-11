2ª edição do Pet Concurso Hercosul agita comunidade de Igrejinha

A comunidade de Igrejinha e região teve uma tarde animada no último sábado (10). A Rua Coberta Ary Delmar Koppe, localizada no centro da cidade, foi palco para a 2ª edição do Pet Concurso Hercosul, reunindo petlovers e seus amigos de quatro patas para um desfile cheio de estilo, diversão e alegria.

O concurso teve entrada gratuita e as inscrições realizadas no local. Dividida em três categorias, sendo elas cães, gatos e outros pets – tartarugas, pássaros e coelhos -, a dinâmica premiou os vencedores que mais encantaram o público com seus adereços, fantasias e acessórios, com kits personalizados Hercosul. Quem foi prestigiar o evento também pôde conferir dicas de adestramento, brinquedos infláveis para as crianças se divertirem, espaço para adoção e feira pet.

