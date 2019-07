Começa nesta quinta-feira (1º), em Bagé, a 2ª Feira Estadual de Artesanato do Pampa. O evento, que termina no sábado (3), ocorre no Centro Cultural Auxiliadora, das 14h às 22h. O evento é uma promoção da Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social. Ao todo, 74 artesãos, de 20 municípios, irão expor e comercializar seus produtos na feira.

