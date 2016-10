2º Festival da Cerveja Artesanal acontece no estacionamento coberto do Canoas Shopping

Nos dias 29 e 30 de outubro o estacionamento coberto do Canoas Shopping sedia a segunda edição do Festival da Cerveja Artesanal, evento que reúne as cervejarias Babel e Oito de Porto Alegre, Maniba de Novo Hamburgo, Edelbrau de Nova Petrópolis e Kombier de Canoas, além de food trucks e shows ao vivo.

O festival inicia às 11h e tem previsão de encerramento às 22h com a exposição de diferentes tipos de cervejas artesanais comercializadas diretamente pelos produtores que também disponibilizam informações sobre seus processos de produção. O público ainda pode apreciar os lanches dos food trucks Bruxelas, Ligeirin, Pankecas, Pizzazinha e Vaka Louka, além de assistir um show com música ao vivo no dia 29 e curtir a discotecagem da comunicadora Aline Elwanger, da Rádio Itapema FM no dia 30, sendo que ambas as atrações acontecem a partir das 17h.

O evento é sob medida não só para quem aprecia cervejas artesanais e quer descobrir novos sabores, mas também cervejeiros em busca de troca de experiências ou quem tem intenção de fazer cerveja em casa. A entrada é franca.

SERVIÇO:

2º Festival da Cerveja Artesanal

Data: 29 e 30 de outubro

Local: Térreo do Edifício Garagem do Canoas Shopping

Horário: das 11h às 22h, com início dos shows às 17h

Entrada gratuita

