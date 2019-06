2º Fórum da Inovação na Construção Civil acontece dia 4 de julho em Porto Alegre

Porto Alegre recebe o 2º Fórum da Inovação na Construção Civil no dia 4 de julho, no Teatro da Unisinos, em Porto Alegre. Organizado pela empresa de consultoria gaúcha Climb Consulting Group e pelo PPGEC (Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil) da Unisinos, o evento tem o propósito de repensar esta indústria e estimular a visibilidade de construtechs que estão transformando o mercado.

O fórum estreou no ano passado e com apenas uma edição já se tornou referência, sendo citado no maior evento da construção do Rio, o 91º Enic (Encontro Nacional da Indústria da Construção). O sucesso da primeira empreitada fez ainda com que o evento dobrasse de tamanho neste ano, oferecendo mais espaço tanto para o público como para empresas e startups participantes.

“Após a repercussão positiva do primeiro Fórum, onde foi alcançado o objetivo de estimular o ecossistema de inovação, o segundo vem com uma agenda robusta, ocupando um dia inteiro com cases, novas tendências no mercado de construção e um ambiente para expor até 20 startups”, conta Marcus Fireman, um dos sócios da Climb.

Ao todo serão mais de 15 speakers, além da exposição e pitchs de diversas startups, que serão divulgadas em breve. Na programação constam profissionais e empresas referências no segmento, como Saulo Suassuna Fernandes Filho, CEO e fundador da Molegolar – startup pernambucana de obras modulares flexíveis considerada o “lego da vida real”, permitindo que as plantas dos apartamentos sejam facilmente reconfiguradas.

Estarão presentes ainda, Glaucia Alves da Costa, Diretora de Inovação da Deloitte – uma das maiores empresas de consultoria empresarial do mundo; Filipe Braga Ivo, Diretor de Novos Negócios da Sunew – empresa brasileira líder mundial na fabricação de Filmes Fotovoltaicos Orgânicos (OPV), e Juan Carlos Germano, sócio-diretor da Pauluzzi, fabricantes de blocos cerâmicos, que lançou recentemente o aplicativo AUGE – tecnologia de realidade aumentada para a construção civil, que permite visualizar o projeto em 3D de qualquer lugar da obra. Além de cases de empresas como a Andrade Gutierrez e da consultoria da Porsche Consulting; e a única construtech listada entre as “100 Startups to Watch” de 2019, a Ambar.

Para os realizadores, este evento surge para complementar um movimento maior que acontece em Porto Alegre, em que universidades, setor privado e sociedade civil estão se unindo em iniciativas que promovam o desenvolvimento. O principal exemplo é a Aliança para a Inovação (criada por PUCRS, UFRGS e Unisinos) cujo projeto mais importante é o Pacto Alegre, que tem como objetivo criar condições para que a cidade se transforme em um polo de inovação, atração de investimentos e empreendedorismo.

“Percebemos uma expressiva evolução e amadurecimento dos processos de inovação disseminados pelas startups. O Brasil alcançou mais de 500 startups focadas no mercado da construção. São ideias e iniciativas empreendedoras que já demonstram resultados no segmento. Identificar e disseminar esses resultados positivos tanto do setor imobiliário quanto no da infraestrutura é o objetivo do evento deste ano”, explica Bernardo Etges, também sócio na Climb Consulting Group.

Com o tema “Cases e tendências – Promovendo a Inovação no setor da Construção Civil”, o 2º Fórum da Inovação na Construção Civil vai reunir construtoras, incorporadoras, startups, empresários e estudantes para analisar, discutir e estimular conexões, novas soluções e ideias inovadoras.

SERVIÇO

O que: 2º Fórum da Inovação na Construção Civil

Local: Teatro da Unisinos (Av. Dr. Nilo Peçanha, 1600 – Boa Vista, Porto Alegre)

Horário: 8h30min – 18h30min

Inscrições:

1º lote – R$ 180,00

1º lote (estudantes) – R$ 100,00

Vendas online em sympla.com.br/climbconsulting

