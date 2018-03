30 mil pessoas devem ir à sessão de habeas corpus de Lula

O julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula deverá reunir cerca de 30 mil manifestantes em Brasília no dia 4 de abril. A estimativa é da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. De acordo com informações da coluna da Mônica Bergamo, do jornal “Folha de S. Paulo”, ao menos metade do grupo é anti-Lula.

O PT espera mobilizar até 10 mil pessoas na Praça dos Três Poderes. Os movimentos Vem Pra Rua e MBL (Movimento Brasil Livre), contrários ao ex-presidente, pretendem colocar até 15 mil pessoas na Esplanada dos Ministérios.

A pasta também foi avisada que cerca de 5 mil ruralistas devem se reunir em frente ao Congresso Nacional para protestar contra o pagamento retroativo do Funrural. A secretaria estuda maneiras de separar os protestos para evitar confrontos entre os grupos.

Netflix

No encerramento de sua caravana pelo Sul do País, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva citou a violência enfrentada em alguns pontos do trajeto e revelou intenção de processar a produtora Netix

pela série “O Mecanismo”. Inspirada na operação Lava-Jato, a produção entrou no ar na sexta-feira (22) e já causa polêmica.

“Nós vamos processar a Netix. Nós não temos que aceitar isso, e eu não vou aceitar. O que eles têm é preocupação conosco, é a única explicação que tenho”, armou Lula em Curitiba (PR). O idealizador da série, José Padilha, apresenta a obra como ficção, mas baseada em fatos que deram origem à mais famosa operação contra a corrupção no Brasil. Na série, os personagens não carregam os nomes de quem representam, mas é fácil reconhecer os ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff nas figuras de João Higino e Janete Ruscov. Em uma das passagens mais polêmicas da produção, os roteiristas atribuíram a Higino uma fala de que seria preciso “estancar a sangria”, o que na realidade foi pronunciada pelo senador Romero Jucá (MDB-RR) em gravação com Sérgio Machado.

Na quarta-feira (28), o ex-presidente Lula encerrou a caravana pelos Estados do Sul do Brasil. Em evento na Praça Santos Andrade, em Curitiba, no Paraná. A caravana do ex-presidente pelo Sul começou no dia 19 de março em Bagé, no Rio Grande do Sul e passou por cidades gaúchas e de Santa Catarina. No discurso, que durou cerca de 40 minutos, Lula citou lugares onde houve ataques com ovos e bloqueios de estradas durante a passagem da caravana.

Tentativa de homicídio

O procurador de Justiça Olympio de Sá Sotto Maior Neto disse que determinados atos contra a caravana podem vir a ser qualificados como “tentativa de homicídio”. Ele citou o termo ao ser questionado sobre a diferença entre os episódios de violência recentes (os tiros, o arremesso de ovos e os ataques nas redes sociais). O procurador destacou que há tipos penais específicos para cada crime.

“Há tipos penais específicos em relação à incitação do crime e há muito disso nas redes sociais. Por outro lado, há a apologia dos crimes que já foram praticados. Há as ações concretas, direcionadas à prática de lesões corporais, quando se quer estourar os pneus de um ônibus. Pode, enfim, lesionar até a tentativa de homicídio porque os atos podem culminar com a morte de alguém, assumindo-se o risco, portanto, de produzir a morte”, explicou Sotto Maior Neto.

