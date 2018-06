30 quilos de cocaína foram apreendidos na ERS-122, em São Sebastião do Caí

A Receita Federal e a Brigada Militar apreenderam 30 quilos de cocaína na ERS-122, em São Sebastião do Caí. A operação conjunta foi realizada na noite de sexta-feira (8). Conforme o integrante da Divisão de Repressão ao Contrabando da Receita Federal Leonardo Andres Iglesias, a droga foi atravessada do Paraguai para o Paraná, e seria entregue em Novo Hamburgo, no Vale do Sinos.

A cocaína encontrada estava escondida no painel de um veículo Tiguan. O valor do produto no mercado equivale a 1,5 milhão de reais, segundo Iglesias. Um homem de 33 anos, natural de Santa Catarina, foi detido e encaminhado para a delegacia em Montenegro.

Segundo o auditor da Receita, o homem que não possuía antecedentes criminais, informou apenas que foi contratado para conduzir o veículo a partir do Paraná até um posto de gasolina em Novo Hamburgo. A investigação ficará a cargo da Polícia Civil de Montenegro.

