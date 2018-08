O governo do Estado de Oaxaca, no México, confirmou a morte de mais de 300 tartarugas-oliva, em risco de extinção. Elas ficaram presas em duas redes de pesca ilegal na costa banhada pelo oceano Pacífico. “Os pescadores não são deste lugar e as redes podem ter sido abandonadas por navio estrangeiro”, informou uma autoridade regional.

