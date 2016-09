“Os Senhores da Guerra” estreia no Rio Grande do Sul

“Os Senhores da Guerra”, um filme sobre famílias divididas pela política – um dos temas mais atuais do Brasil –, está em cartaz no RS. O longa é escrito e dirigido por Tabajara Ruas.

Na história, Julio Bozano, chimango e legalista, quer a manutenção do governo. Carlos, seu irmão maragato, é revolucionário, luta para derrubar o poder e criar um novo regime. Os irmãos acabam se enfrentando em campos opostos, numa violenta guerra civil. A história, baseada em fatos reais, se passa em 1923, mas poderia ser hoje.

Baseado na obra homônima de José Antonio Severo, com produção executiva de Ligia Walper, o filme recebeu dois Kikitos no Festival de Gramado: Prêmio Especial do Júri e Prêmio de Melhor Atriz Coadjuvante para Andrea Buzato.

Rubens Ewald Filho, crítico e curador do Festival afirmou ser “o melhor épico gaúcho já realizado”. Não foi concessão para o currículo do diretor e escritor Tabajara Ruas – com dez romances e em seu quarto longa-metragem, entre eles “Netto perde sua Alma”, de 2001, quatro Kikitos e 12 prêmios em festivais nacionais e internacionais.

De acordo com a produtora Ligia Walper, o longa-metragem integra uma trilogia que busca reproduzir uma cultura pouco conhecida dos meios cinematográficos: a região do pampa, no sul do Brasil. A produção independente trabalha basicamente com material da região, seja na formação da equipe, seja no conteúdo ou no desafio de criar uma estética original para se expressar. “Mais do que filme histórico, ‘Os Senhores da Guerra’ é uma descoberta cultural de um universo original e vibrante, de cores fortes e paisagens inéditas, que se empenha em criar uma linguagem própria, associada aos grandes espaços do pampa e ao caráter místico e paradoxal da fronteira sul”, afirma.

O projeto, com realização da Walper Ruas Produções, teve 15 semanas de filmagem realizadas em três etapas (2011, 2012 e 2013), com uma equipe de mais de 200 profissionais, dois mil figurantes e elenco com 40 nomes conhecidos da cena local, como Leonardo Machado, Marcos Verza, Elisa Brites, Marcos Breda, Felipe Kannenberg, Sirmar Antunes, Zé Victor Castiel, Zé Adão Barbosa, Nelson Diniz, Sissi Venturin, Hique Gomes e Miguel Ramos em seu derradeiro trabalho.

Para as cenas de batalhas, mais de 500 armas foram usadas, entre elas 300 reais, fornecidas com apoio da Brigada Militar, e 200 cenográficas. As filmagens ocorreram em 11 municípios do RS e a equipe passou por Porto Alegre, Barra do Ribeiro, Santa Maria, São Sepé, Gravataí, Viamão, Canela, São Francisco de Paula, Caçapava do Sul, Garibaldi e Bento Gonçalves.

“Os Senhores da Guerra” tem direção de Fotografia do veterano Ivo Czamanski, direção Musical de Pirisca Grecco, direção de Arte de Eduardo e Raiza Antunes, e roteiro de Tabajara Ruas e José Antônio Severo.

Assista ao trailer:

