Começa a votação do segundo turno em mais de 40 cidades brasileiras

Praticamente 33 milhões de eleitores (32.986.856) são esperados neste domingo (30) em postos de votação em todo o País para escolher em segundo turno os próximos prefeitos. Ao todo, são 114 candidatos a prefeito, em 18 capitais e 39 cidades com mais de 200 mil eleitores. As urnas foram abertas as 8h e seguem até às 17h.

De acordo com o TSE (Tribunal Superior Eleitoral), foram disponibilizadas 157.548 urnas para o pleito. Desse número, 67 mil estarão disponíveis para o caso de equipamentos quebrados. Durante todo o dia, 332.618 mesários, dos quais 151.805 voluntários, trabalharão na eleição.

De acordo com o TSE, 12 cidades em cinco estados contarão com apoio da Força Nacional de Segurança e das Forças Armadas para o esquema de segurança. O efetivo disponibilizado, segundo a pasta, será de cerca de 13 mil militares.

A Justiça Eleitoral disponibilizou diversos aplicativos para smartphones que, além de ajudar o eleitor a escolher melhor os candidatos, também fornecem informações sobre a própria votação.

Rio Grande do Sul

No Rio Grande do Sul, o segundo turno ocorre em Porto Alegre, Caxias do Sul, Canoas e Santa Maria. Na Capital gaúcha, Nelson Marchezan Jr. (PSDB) e Sebastião Melo (PMDB) brigam pela preferência do eleitorado na corrida pelo Paço Municipal.

Em Caxias do Sul, na Serra, a disputa será entre Daniel Guerra (PRB) e Edson Nespolo (PDT). Em Canoas, na Região Metropolitana, o segundo turno será entre os candidatos Beth Colombo (PRB) e Luiz Carlos Busato (PTB). Já em Santa Maria, na Região Central, Valdeci Oliveira (PT) e Jorge Pozzobom (PSDB) irão novamente a campo para buscar votos.

Documentos para votar

Para votar, é obrigatório que o eleitor apresente um documento oficial de identificação com foto, que poderá ser, por exemplo, carteira de identidade ou identidade funcional (como a da OAB – Ordem dos Advogados do Brasil). Também são aceitos certificados de reservista, carteira de trabalho ou carteira nacional de habilitação. (AG)

