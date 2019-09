Autoridades americanas encerraram, na terça-feira (3), as buscas por sobreviventes do incêndio no barco Conception, na Califórnia. 34 pessoas que participavam de uma viagem para mergulhar e dormiam no deque inferior no momento do incêndio foram dadas como mortas. O barco pegou fogo na madrugada de segunda-feira (2), ancorado próximo à ilha de Santa Cruz. Pelo menos 20 corpos foram encontrados.