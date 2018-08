34° Prêmio Gerdau Melhores da Terra anuncia vencedores na Expointer

A Gerdau realizará na próxima segunda-feira, 27 de agosto, às 10h, uma coletiva de imprensa no estande da empresa para anunciar os vencedores da 34ª edição do Prêmio Gerdau Melhores da Terra, durante a 41ª edição da feira agropecuária Expointer. Considerado o maior reconhecimento para o setor de máquinas e instrumentos agrícolas da América do Sul, a premiação tem como objetivo incentivar a inovação e a excelência no setor do agronegócio, além de oferecer ao mercado a oportunidade de reconhecer o que existe de melhor em máquinas, equipamentos e componentes de uso agrícola.

As máquinas e equipamentos inscritos nas categorias “Agricultura Familiar” e “Agricultura de Escala” serão avaliados por comissão julgadora formada por especialistas das mais conceituadas universidades e instituições de pesquisa agronômica do Mercosul. No decorrer de 33 anos de história, o Prêmio Gerdau Melhores da Terra já reconheceu mais de 200 produtos.

O prêmio conta com a parceria institucional da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, Secretaria da Agricultura e Abastecimento do Estado do Paraná, Associação Brasileira de Engenharia Agrícola (SBEA), Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM/Argentina), Feira Internacional de Tecnologia Agrícola em Ação (Agrishow/SP), Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) e Expointer (RS).

