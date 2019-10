350 brasileiros passarão pela Suécia para aprender a produzir aviões como os encomendados pela Força Aérea Brasileira

Alguns supermercados de Linköping, cidade de 100 mil habitantes no sul da Suécia, já têm um corte de carne semelhante à picanha brasileira. Também não é difícil encontrar nas mesas de algumas casas a tradicional feijoada com caipirinha. No centro antigo do município, a 200 quilômetros da capital Estocolmo, é comum ouvir pessoas conversando em português. São os sinais mais visíveis da passagem de mais de 200 brasileiros pela cidade que sedia a Saab, companhia sueca responsável pela construção dos caças Gripen comprados pelo governo brasileiro em 2014 por R$ 17 bilhões. As informações são do jornal O Globo.

A turma passa por um treinamento dentro do programa de transferência de tecnologia do contrato, que foi decisivo para que os suecos derrotassem americanos e franceses na concorrência.

“O programa de transferência de tecnologia começou em 2015. Achamos que a diferença de culturas pudesse criar atritos, mas isso não aconteceu”, diz Mikael Franzén, chefe da unidade de negócios Gripen Brasil na Saab.

Pelo menos 15 dos 36 aviões adquiridos pela Força Aérea Brasileira (FAB) serão montados na cidade de Gavião Peixoto (SP), onde a Saab e a Embraer criaram um centro de transferência de tecnologia. A montagem das aeronaves começa em 2020. Até que o primeiro caça fique pronto, o que só deve acontecer em 2023, pelo menos 350 brasileiros passarão pelas linhas de montagem da Saab na Suécia.

Boa parte dos enviados é de engenheiros, mas há técnicos que também estão aprendendo a montar a estrutura do caça. O programa inclui treinamento teórico, pesquisa, desenvolvimento de sistemas de aviões, além doa instruções práticas.

O engenheiro de produção Henrique Pinto, de 33 anos, chegou a Linköping em maio. Ele é funcionário da Saab Aeronáutica Montagens (SAM), que fabricará em São Bernardo do Campo (SP) peças para a cauda, freios, asas e fuselagem do caça. Henrique foi com a mulher, Juliana, e seu maior medo, no momento, é enfrentar as temperaturas abaixo de zero do inverno sueco, que se aproxima. Na volta ao Brasil, em 2020, ele será uma espécie de supervisor da montagem das peças.

“Temos um mentor que vai passando o conhecimento”, conta ele, que fala inglês com os suecos.

Para a vida social em Linköping, os brasileiros também têm um “tutor”, a quem chamam de ‘buddy’, ou camarada. Geralmente, são pessoas de mesma idade e estrutura familiar. Nos fins de semana, cozinham juntos ou fazem outras atividades.

“Já experimentei o sistema de saúde daqui e é ótimo. Aliás, a infraestrutura da cidade é excelente, tudo funciona”, diz a tecnóloga em automação industrial Graziella Sousa, 22, de Ribeirão Pires (SP), há nove meses em Linköping.

A convivência com os suecos torna mais fácil a experiência da técnica Luzieide Batista da Silva, de 37 anos, que partiu sozinha de Jacareí (SP) para uma temporada de dois anos na Suécia. Ela, que também é contratada da SAM e já trabalhou na Embraer, está na linha de montagem da asa do avião e passou pela sala de aula na Saab antes de colocar a mão na massa.

“A ideia é que passemos o conhecimento que recebemos aqui aos técnicos do Brasil”, conta Luzieide.

Para o consultor Valter Pieracciani, esse modelo “ombro a ombro” é uma boa forma de concretizar a transferência de tecnologia: “Não há forma mais eficaz de transferir tecnologia que esse convívio.”

