Nesta quarta-feira (28) ocorre a cerimônia de abertura da 35ª edição do Campeonato Internacional Juvenil de Tênis de Porto Alegre, também conhecida como Copa Gerdau – Itaú, que tem o apoio da Lei de Incentivo ao Esporte. O torneio é um dos nove maiores do mundo.

A solenidade, que começa às 19h30min nas quadras 1 e 2 da Associação Leopoldina Juvenil (Rua Marquês do Herval, 280, Moinhos de Vento), contará com a presença de grandes nomes do tênis gaúcho, nacional e do mundo como Thomaz Koch, um dos maiores ícones da Copa Davis do Brasil, semifinalista em 1966, Marcos Hocevar, ex-top 40 mundial, Marcos Daniel, ex-top 60 do ranking, e Niege Dias, dona de dois títulos de torneios de alto nível do circuito feminino e que beirou o top 30 mundial.

O paulista Thiago Alves, técnico de Mateus Alves, também estará presente. Ele enfrentou na maior quadra do mundo, o Arthur Ashe Stadium, o suíço Roger Federer no US Open e esteve entre os 100 melhores do mundo. Além destes estarão figuras do tênis internacional como o técnico francês George Goven, que foi técnico da França da Fed Cup e treinou a atual top 15, a francesa Kristina Mladenovic.

As partidas começam pela manhã com todos os jogos pela segunda rodada da categoria mundial nas sete quadras do clube. A competição tem o recorde de 59 países inscritos e conta com a participação de quatro jogadores do top 10 mundial, três no masculino e uma no feminino.

O torneio tem a presença de jogadores da África do Sul, Alemanha, Argélia, Argentina, Austrália, Bélgica, Bielorússia, Bulgária, Brasil, Canadá, Cazaquistão, Chile, China, Colômbia, Coreia do Sul, Croácia, Dinamarca, Equador, Egito, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Estados Unidos, Estônia, França, Geórgia, Grã-Bretanha, Grécia, Guatemala, Indonésia, Índia, Irlanda, Israel, Itália, Holanda, Hungria, Japão, Letônia, Malásia, México, Nova Zelândia, Paraguai, Peru, Polônia, Portugal, Rep. Dominicana, República Tcheca, Romênia, Rússia, Sérvia, Suécia, Suíça, Tailândia, Turcomenistão, Turquia, Tunísia, Ucrânia, Uruguai, Venezuela.

