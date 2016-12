Deixar o celular carregando durante a noite é bom ou ruim para a bateria?

É bem provável que você seja uma daquelas pessoas que conectam o celular ao carregador antes de dormir, acreditando que é melhor começar o dia com o aparelho completamente carregado. Isso é ou não uma boa ideia? Depende.

O fato é o seguinte: muita gente não espera manter o mesmo celular em uso por mais de dois anos. Em sua maioria, dizem os especialistas, essas pessoas não perceberão danos nas baterias de seus celulares antes de começarem a sonhar com um novo aparelho.

Se a descrição se aplica a você, continue a carregar o celular todas as noites, e com a frequência que desejar durante o dia. Mas carregar um smartphone com frequência tem um custo para as baterias de lítio-íon em nossos aparelhos.

E não é por um risco de sobrecarga, segundo Edo Campos, porta-voz da Anker – fabricante de carregadores para celulares. “Os smartphones são inteligentes, como seu nome [smart] indica, e sabem quando interromper o processo de carga”, afirma Campos.

Os celulares Android e iPhones estão equipados com chips que os protegem de absorver corrente elétrica excessiva quando estão plenamente carregados. Assim, em teoria, qualquer dano que seu celular poderia sofrer por passar a noite sendo carregado não seria grave. Contudo, o ato do carregamento, em si, prejudica a bateria de seu aparelho.

Motivo.

A maioria dos celulares emprega uma tecnologia que permite que suas baterias aceitem mais corrente, mais rápido. Essa tecnologia permite pulsos de energia para a bateria em modulações específicas, elevando a velocidade pela qual os íons de lítio da bateria se movimentam de um lado para outro e levando a bateria a se carregar mais rapidamente.

O processo, no entanto, também faz com que as baterias de lítio-íon (e lítio-polímero) se corroam mais rápido do que seria o caso normalmente.

Existe solução?

Se você está determinado a preservar uma bateria de lítio-íon por mais tempo do que um celular ou tablet típico costuma durar, a sugestão é usar um carregador destinado a um aparelho menos poderoso, ainda que não se tenha garantia que isso realmente funcione.

As pessoas que desejam preservar suas baterias devem se esforçar para evitar superaquecimento de seus celulares, visto que temperaturas elevadas geram maior mobilidade de íons nas baterias de lítio-íon, o que causa deterioração ainda maior. A Apple informa que temperaturas superiores a 35 graus podem prejudicar permanentemente a capacidade da bateria dos smartphones.

Todavia, especialistas apontam que dada a demanda constante por celulares novos, a recarga noturna pode não ser motivo de grande preocupação para muita gente.

“Tudo isso na verdade não faz grande diferença para os consumidores”, diz Campos, mencionando uma pesquisa do instituto Gallup em 2015, segundo a qual 44% dos usuários de smartphone planejavam mudar de aparelho tão rápido quanto seus planos de telefonia permitissem, em geral depois de dois anos, que é o tempo necessário para que as baterias comecem a mostrar sinais de desgaste. (Folhapress)

