Famoso letreiro de Hollywood Ã© alvo de aÃ§Ã£o prÃ³-maconha

O famoso letreiro da cidade de Hollywood, instalado em uma colina na meca do cinema no Estado da Califórnia (Estados Unidos), foi alvo de uma ação inusitada na noite de sábado, horas antes da virada do ano.

Com o uso de lonas escuras, um grupo não identificado modificou a penúltima e a antepenúltima letras do painel, fazendo com que o nome “HOLLYWOOD” desse lugar a “HOLLYWEED”, em um trocadilho que significa – em uma tradução livre para o português – “Sagrada Maconha” ou “Sagrada Erva”.

Segundo a polícia local, as imagens capturadas pelas câmeras de segurança permitirão identificar os autores da intervenção, desfeita pelas autoridades locais no fim da tarde desse domingo. A atitude poderá render aos responsáveis uma série de acusações, incluindo vandalismo, perturbação de ordem pública e apologia ao uso de drogas.

Essa não foi é a primeira vez em que isso acontece no local. Em 1º de janeiro de 1976, o ativista e comediante Danny Finegood, famoso por fazer “pegadinhas” desse tipo, também transformou o letreiro para que ostentasse a palavra “Hollyweed”.

