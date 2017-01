LÃ©o Moura em Porto Alegre para assinar com o GrÃªmio

Torcedores do Grêmio já começaram a contagem regressiva para ver Léo Moura com a camisa do clube. Na manhã desta terça-feira (10), o atleta assinou o contrato com o Tricolor gaúcho, que vai até o final do ano.

Ao desembarcar, no Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, o lateral-direito esbanjou confiança e disse que chega ao clube para tentar coroar sua vasta trajetória. Indicado por Renato Gaúcho, o jogador de 38 anos garantiu que está “fininho” e pronto para aguentar a rotina intensa de jogos do Grêmio na temporada. E, assim que desembarcou, garantiu: “Não tenho palavras suficientes para expressar minha alegria”.

Com uma lista extensa de títulos no Flamengo e passagens por clubes como Botafogo, Vasco, Palmeiras, São Paulo e Metropolitano-SC, Léo Moura disputou o Brasileirão de 2016 pelo Santa Cruz.

