3ª Edição da Mostra EliteDesign destaca versatilidade em área estratégica de Porto Alegre

O Rio Grande do Sul conhecido pelo chimarrão, churrasco e gente hospitaleira também já pode ser considerada a terra da arquitetura e decoração. De 27 de setembro a 24 de novembro, no Clube de Regatas Guaíba Porto Alegre – GPA, ocorre a 3ª edição da Mostra EliteDesign 2019. Cerca de 70 profissionais do setor criaram os 43 ambientes, distribuídos em três mil m², no clube mais antigo de remo do Brasil. Destaque, ainda, para a gastronomia, valorização da arte e cultura do Estado, com homenagens à personalidades. “É um evento que traz a sinergia entre a arquitetura, meio-ambiente, a cultura e desenvolvimento regional. Em cada ambiente, diferentes leituras, manifestações e o futuro do segmento”, afirmam os diretores Flávia Sffair e Paulo Pedroso. Os visitantes poderão prestigiar, de quinta a domingo, o que há de mais moderno e elegante em lofts, cozinhas, sala de jantar e de cinema, bar, restaurante, lounge, home office, lavabo e paisagismo.

Operações gastronômicas

O Atelier 43 Café Bistrô será um restaurante & café. Atenderá até 38 pessoas, com pratos exclusivos operados pela Basilic Gastronomia. Os horários de funcionamento são os mesmos da mostra. O ambiente, assinado pelas arquitetas Tânia Boelter e Miriam Soska, tem a cor tendência do ano de 2020, das Tintas Renner, a Chinese Porcelain, um azul profundo sombreado. A mostra também apresenta o espaço Beyond, da dupla de arquitetas Kamila Witt e Renata Costa. Trata-se de uma drinkeria para receber os visitantes em clima de elegância e descontração, operado por Dudu Drinks. E para os apreciadores da diversão, a parada obrigatória será o Parador 30. Assinado pelo designer de interiores Daniel Schön e pela arquiteta Fernanda Arteche, é inspirado nos antigos pubs ingleses, permitindo que as pessoas contemplem o pôr- do sol às margens do Guaíba.

Parcerias & Agenda de Eventos

A Mostra EliteDesign favorece a consolidação de novos negócios, propiciando o desenvolvimento do turismo na capital dos gaúchos. Em 2019 foram concretizadas parcerias estratégicas com o Porto Alegre & Região Metropolitana Convention & Visitors Bureau, que está apoiando a realização do evento pelo fomento ao turismo de negócios, bem como a parceria com o 21º Congresso Brasileiro de Arquitetos, que ocorrerá em Porto Alegre entre 09 e 12 de outubro de 2019. O evento irá realizar, ainda, uma série de ações paralelas integradas, com bate-papos, trazendo palestrantes nacionais e internacionais com temas de vários nichos de mercado, sempre relacionando com o universo da arquitetura e design. Todas essas atividades terão como palco o Lounge Sensações, idealizado pelos curadores e arquitetos desta edição da mostra, Tales Beier Ferreira e Luiz Fernando Rhoden. O espaço evoca o tropicalismo.

Sustentabilidade, Cultura & Homenagens Especiais

A sustentabilidade e o design biofílico ganham espaço pela presença de recursos e objetos que valorizam a natureza. A mostra traz com exclusividade uma Vila de Containers, composta por 25 unidades distribuídas em quatro andares às margens do Rio Guaíba, assumindo mais uma vez, o belo testemunho desta edição.

Falecido em maio desse ano, o estilista Rui Spohr, que completaria 90 anos em novembro, ganha na Mostra EliteDesign um ambiente como homenagem. O arquiteto Henrique Steyer trouxe para o espaço J’adore obras de outros ilustres artistas. Na tela ‘As Mulatas’, pintada a óleo por Di Cavalcanti em 1972, toda a beleza feminina representada, seguido da chaise original Longue Rio, desenhada por Oscar Niemeyer, que revela sinuosas curvas. O ambiente vai trazer também, três obras de Pablo Picasso com gravuras em metal, chancelados pelo Museu d’Orsay e pela Christie’s. As obras dos artistas espanhol são alusivas ao período que Rui viveu na Europa. J’adore apresenta ainda, mais de 10 toneladas de marcenaria com paredes e forro que formam uma linha seqüencial de arcos que representam os anos de trabalho Rui na moda. O local abrigará 60 m² quadrados de espelho e 100 m² de um único tapete personalizado, ambos, os maiores já feitos para uma mostra de arquitetura no Brasil. J’adore também apresenta um sofá com mais de seis metros de comprimento desenhado especialmente para mostra pela Leffa Estofados.

Já os irmãos Claudio e Sadi Gioda, do Escritório Gioda Arquitetura & Publicidade, fazem homenagem a família Fagundes no ambiente Fagundes, Raízes do Sul. Composto de área de convivência, jantar, estar e espaço gourmet, o local conecta a arquitetura e o design com as tradições de nosso Estado. Um palco recria o lado artístico da família com interações sociais. As paredes do ambiente reproduzem versos de músicas ícones de nossa terra, criados pelos irmãos Fagundes.

Nesta edição, o Patrocínio da Mostra EliteDesign é das Tintas Renner, Life NBox Containers e Vetrosul. Fornecedores Oficiais são: Pro Marmo e LexxaBagno. A Seguradora Oficial é Icatu Seguros. Apoio Local: DC Shopping. Já o Merchandising fica por conta da Tramontina, Termolar e Fox Mitsubishi e Santa Luzia. Midia Partner Transit Arquitetura e Antena 1, Band RS, Grupo Pampa. Já a curadoria e coordenação de obra é da Recyklare Arquitetura.

Serviço Mostra Elite Design / de 27 de setembro a 2/ de novembro de 2019/ Clube GPA localizado na R. João Moreira Maciel, 470 – Marcilio Dias, Porto Alegre.

Funcionamento e horários: de quinta à sexta-feira, das 15 às 21h. Sábados, domingos e feriados do meio-dia às 21horas.

Ingressos: pelo site www.blueticket.com.br por R$ 40,00. Durante todo o período da mostra ficará aberta uma bilheteria no local à disposição do público visitante. Pessoas com mais de 60 anos e estudantes meia-entrada. Mais informações acesse http://elitedesign.art.br/mostra/.

Telefone Whatsapp de contato 51 98422 0050 / 9982 3814.

