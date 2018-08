3ª Jornada Genética da raça Normando vai movimentar Expointer neste domingo (26)

A raça Normando está presente mais uma vez na Expointer e, neste ano, traz pela primeira vez a Jornada Genética, que deverá apresentar criadores de uma cooperativa uruguaia com mais de 300 vacas em lactação. O evento vai reunir criadores para discutir a bovinocultura de leite e de carne. O encontro será neste domingo (26), às 13h, na Casa do Veterinário, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio.

A Normando é conhecida por vender queijos de qualidade e, segundo o presidente da Associação dos Criadores de Normando do Brasil, Jacques Geovani Schimemann, são necessários 16 litros de leite da raça para produzir apenas um quilo de queijo, enquanto que o normal é serem utilizados de 8 a 9 litros na fabricação do produto.

Ainda na agenda da Associação, na segunda-feira (27), acontecerá o concurso da raça Normando às 14h, na pista 1 de bovinos. Às 20h está agendada a premiação e após, às 21h, um leilão de sêmen de genética francesa. “O leilão já estava sendo realizado pelas redes sociais (Facebook e Instagram) e também pelo nosso site www.normando.com.br”, explica Schimemann. (Marysol Cooper/ O Sul)

Deixe seu comentário: