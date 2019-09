Uma das mais tradicionais escolas de dança do Estado completa 40 anos em Porto Alegre e como parte das comemorações preparou uma “Gala Excelência em Dança” para o dia 14 de setembro, às 19h, no Teatro CIEE (R. Dom Pedro II, 861). A apresentação tem abertura com L’Oracle, da obra de Leonor Fini, ballet inspirado na vida e obra da pintora surrealista argentina Leonor Fini.

Deixe seu comentário: