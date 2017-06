Uma pesquisa feita com cerca de 800 operários do sexo masculino em atividade no Estado do Rio de Janeiro aponta que 40% deles concordam com a agressão física à mulher que se envolve em caso extraconjugal. Já para 70% dos entrevistados, a Lei Maria da Penha é “injusta com os homens, pois interfere em assunto particular do casal”.

Comentários