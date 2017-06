Comprar pela internet se tornou um hábito do brasileiro, revela um estudo feito pelo Serviço de Proteção ao Crédito e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas nas 27 capitais do País. Conforme a pesquisa, 89% dos internautas realizaram ao menos uma compra on-line nos últimos 12 meses anteriores à pesquisa, percentual que se mantém elevado em todas as classes sociais.

Comentários