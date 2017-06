O WhatsApp deixa de funcionar em alguns celulares a partir de junho

O aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp deixará de funcionar em alguns celulares a partir do dia 30 de junho. A companhia informou que o serviço não funcionará nos aparelhos com sistema operacional BlackBerry OS, BlackBerry 10, e Nokia Symbian S60 a partir do fim do mês e recomenda aos usuários que façam a troca dos smartphones por modelos mais atualizados.

O WhatsApp alega que esses sistemas, por serem antigos, têm limitações para o desenvolvimento de novas tecnologias de segurança. A empresa havia anunciado a decisão de suspender o suporte a essas plataformas no início do ano passado, junto com o fim do suporte a versões para outros sistemas operacionais.

Está em estudo também o desligamento da versão do aplicativo para Nokia S40, mas não há previsão de como isso se dará. Outras versões cujo desligamento também foi anunciado – como de Android anteriores a 2.3.3, Windows Phone 7 e iPhone 3GS/iOS6 – ainda não tiveram prazo final estabelecido pela empresa.

Segundo o WhatsApp, a decisão foi “difícil”, mas necessária por conta das mudanças no mercado que fizeram esses dispositivos perderem espaço para outras tecnologias. ” Quando demos início ao WhatsApp em 2009, a maneira com que as pessoas utilizavam smartphones era bem diferente do que é hoje. A App Store da Apple por exemplo, existia há apenas alguns meses. Cerca de 70% dos smartphones vendidos na época, possuíam sistemas operacionais desenvolvidos pela BlackBerry e Nokia”, disse a empresa.

“Olhando para o futuro, mirando os próximos sete anos, queremos concentrar nossos esforços nas plataformas de celular que a maioria das pessoas utilizam”, comentou o WhatsApp. “Por mais que estes aparelhos celulares tenham feito uma importante parte em nossa história, eles não possuem a capacidade requerida para que possamos expandir os recursos de nosso aplicativo no futuro. Esta foi uma decisão difícil de ser feita, porém foi a decisão certa para que pudéssemos oferecer as pessoas, melhores maneiras de manter contato com família, amigos e entes queridos utilizando o WhatsApp”.

Segundo a empresa, alguns dos momentos mais pessoais são compartilhados através do WhatsApp. “E é por isso que nós implementamos a criptografia de ponta-a-ponta nas últimas versões de nosso aplicativo. Quando criptografadas de ponta-a-ponta, suas mensagens, fotos, vídeos, mensagens de voz, documentos e chamadas estão seguras e não cairão em mãos erradas”, informa a empresa.

Ainda de acordo com o WhatsApp, há aplicativos que criptografam mensagens entre o usuário e eles próprios. Já a criptografia de ponta-a-ponta do aplicativo assegura que somente o usuário e a pessoa com a qual está se comunicando podem ler o que é enviado e ninguém mais – nem mesmo o WhatsApp, fato que gera recorrentes polêmicas judiciais. A empresa afirma que tudo acontece automaticamente: não é necessário ativar configurações ou estabelecer conversas secretas especiais para garantir a segurança das mensagens.

O corte do WhatsApp estava previsto, inicialmente, para finais de 2016, mas foi adiado.

Quem tiver um destes modelos de smartphone terá de mudar para um dispositivo mais recente se se quiser manter online no WhatsApp.

