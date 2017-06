ServiÃ§os pÃºblicos estaduais que funcionam no feriado desta quinta

Os serviços públicos estaduais terão alteração no horário de funcionamento, nesta quinta-feira (15), em razão do feriado nacional de Corpus Christi, conforme decreto nº 53.356, de 21 de dezembro de 2016.

São estes os números de telefones de emergência nas áreas da Saúde e Segurança Pública, além da CEEE, Corsan e Banrisul, entre outros:

Segurança Pública

Telefones de emergência:

Brigada Militar – 190

Corpo de Bombeiros – 193

Polícia Civil – 197

Comando Rodoviário da Brigada Militar – 198

Defesa Civil – 199

Disque Denúncia da Secretaria da Segurança – 181

Denarc – plantão 24h para denúncias envolvendo tráfico de drogas – 0800 518 518

Saúde

Telefones de emergência:

Samu – 192 (plantão 24 horas)

Centro de Informações Toxicológicas (CIT) – 0800 721 3000 (plantão 24 horas)

Disque Vigilância – 150 (Durante o feriado, o horário de atendimento pelo telefone será das 8h às 20h)

Farmácia de Medicamentos Especiais

A farmácia não atende neste feriado e terá o serviço retomado na sexta-feira (16), das 7h às 17h, na Avenida Borges de Medeiros, 546, em Porto Alegre. Telefone para contato: 51 3901-1004.

Hemocentro/RS

O Hemocentro não abre. O público pode voltar a fazer doações na sexta-feira (16), das 8h às 18h, na Avenida Bento Gonçalves, 3722, em Porto Alegre.

Serviços

TudoFácil/Agências FGTAS/Sine

As unidades do TudoFácil (Centro, Zona Norte e Zona Sul) não funcionarão. O atendimento normal retorna na sexta-feira (16), a partir das 8h. Mais informações sobre serviços podem ser encontradas no site do TudoFácil.

Em Porto Alegre, a medida também será adotada na sede administrativa da FGTAS (Avenida Borges de Medeiros, 521), na Casa do Artesão (Avenida Júlio de Castilhos, 144) e no Vida Centro Humanístico (Avenida Baltazar de Oliveira Garcia, 2132).

Banrisul

As agências estarão fechadas. Os atendimentos nos caixas eletrônicos, Home e Office Banking e Banrifone, estarão disponíveis durante o feriado.

CEEE

Atendimento 24 horas pelo telefone 0800 721 2333. Em caso de falta de luz, enviar torpedo para o número 27307 com a palavra LUZ e mais o número da instalação. No site da CEEE estão disponíveis demais serviços.

Corsan

Plantão 24 horas pelo telefone 0800 646 6444 para casos de emergência ou problemas operacionais, como falta de água e esgoto. A Central de Atendimento aceita ligações gratuitas, inclusive de telefone celular.

Ceasa

Nesta quarta-feira (14), o mercado da Ceasa estará fechado. A partir das 13h de quinta-feira (15), o mercado volta a abrir normalmente até às 18h. Já a administração da Ceasa terá seu expediente normal e fecha apenas no feriado. Contato: 51 2111.6600.

Operação Viagem Segura

A Operação Viagem Segura de Corpus Christi começa à zero hora desta quarta-feira (14). Os órgãos de trânsito estarão mobilizados durante cinco dias para trazer mais segurança ao feriado religioso. A 75ª edição da operação se estende até à meia-noite do próximo domingo (18).

Esporte

Cete – Centro Estadual de Treinamento Esportivo

O centro ficará aberto para caminhada e outros espaços. A programação do final de semana conta com Exame de Faixa do Hapikido e Curso de Arbitragem de Judô, neste sábado (17), das 8h às 18h; e a segunda etapa da Copa Guerreiro de Jiu Jitsu, no domingo (18), das 9h às 19h. Telefone para contato: 51 3233.6644.

Cultura

A Casa de Cultura Mario Quintana estará aberta na quinta-feira (15) e no final de semana. A Biblioteca Pública fecha no feriado e reabre no sábado (17), das 14h às 18h. O Museu Júlio de Castilhos abre normalmente, das 10h às 17h. O Margs (Museu de Artes do Rio Grande do Sul) também funciona normalmente durante o feriado e ao final de semana, das 10h às 19h.

O funcionamento do Memorial do Rio Grande do Sul segue inalterado no feriado e final de semana. Desta quinta-feira (15) até sábado (19), abre das 10h às 18h. No domingo (18), estará aberto ao público das 13h às 17h.

Comentários