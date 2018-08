45% dos eleitores se dizem “pessimistas” ou “muito pessimistas” com a eleição presidencial de 2018

Pesquisa Ibope divulgada nesta quinta-feira (2) mostra que quase metade do eleitorado (45% dos entrevistados) se diz “pessimista” ou “muito pessimista” com a eleição deste ano para presidente da República. De acordo com o instituto de pesquisa, o elevado pessimismo resulta em baixo interesse do eleitorado pelas eleições de outubro.

O Ibope afirma que, em geral, as mulheres estão mais pessimistas com as eleições deste ano do que os homens. Entre os eleitores do sexo feminino, 47% se declararam mais pessimistas na pesquisa. Apenas 18% das mulheres entrevistadas se disseram otimistas. Entre os homens, informou o Ibope, 43% se dizem mais pessimistas, enquanto 28% afirmam estar otimistas.

O levantamento do Ibope, encomendado pela CNI (Confederação Nacional da Indústria), foi realizado entre os dias 21 e 24 de junho e ouviu 2 mil pessoas. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Já o nível de confiança da pesquisa divulgada nesta quinta-feira, segundo o Ibope, é de 95%, o que quer dizer que, se levarmos em conta a margem de erro de dois pontos percentuais, a probabilidade de o resultado retratar a realidade é de 95%.

Interesse pelas eleições de 2018

A pesquisa do Ibope também aponta que 38% dos eleitores afirmam que não têm “nenhum interesse” nas eleições de outubro e outros 23% “têm pouco interesse”, o que soma 61% dos entrevistados. Já os que disseram ter “muito interesse” ou “interesse médio” somam 38%.

Importância das eleições

Apesar da demonstração de pessimismo do eleitorado identificada pela pesquisa, de maneira geral, os brasileiros afirmaram acreditar nas eleições e na importância do voto. Segundo o levantamento, a maioria dos eleitores avalia que as eleições deste ano podem melhorar o Brasil.

1) A eleição tem potencial de mudar o país para melhor?

Concorda totalmente: 46%; Concorda em parte: 24%; É indiferente (espontânea): 1%; Discorda em parte: 8%; Discorda totalmente: 20%; Não sabe / não respondeu: 1%.

2) O voto de cada brasileiro importa?

Concorda totalmente: 69%; Concorda em parte: 16%; É indiferente (espontânea): 1%; Discorda em parte: 5%; Discorda totalmente: 9%; Não sabe / não respondeu: 1%.

Razões do pessimismo

Em dezembro de 2017, na pesquisa Retratos da Sociedade Brasileira 43 – Perspectivas para as eleições, o Ibope questionou os eleitores sobre os motivos do pessimismo em relação ao processo eleitoral. À época, os entrevistados apontaram corrupção, perda de confiança no governo e candidatos e falta de opção entre os pré-candidatos como as principais razões para o desalento.

Razões para estar pessimista com as eleições de 2018:

Corrupção: 30%; Não confia mais no governo/nos candidatos: 19%; Não tem opção entre os pré-candidatos: 16%; Mesmos candidatos de sempre/falta renovação/não há mudança: 11%; Políticos não fazem nada pela população/não cumprem o que prometem: 7%; Não confia no processo eleitoral/vota nulo/branco/não quer votar: 5%; Problemas econômicos/sociais: 4%; Medo de situação piorar ainda mais: 3%; Outros com menos de 2%: 10%; Não sabe/não respondeu: 6%.

Descrédito com classe política

O levantamento do Ibope apurado em junho apontou que a proporção da população que associa a corrupção a todos os políticos é elevada, ainda que essa visão não seja consensual. O instituto de pesquisa questionou aos entrevistados se eles concordavam ou discordavam com a afirmativa “todos os candidatos são corruptos, então não faz diferença em quem eu voto”.

* A soma dos percentuais pode ser diferente de 100% por questões de arredondamento, informou o Ibope.

Deixe seu comentário: