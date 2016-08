46% dos inadimplentes não têm condições de pagar dívidas em atraso

Uma pesquisa nacional do SPC Brasil (Serviço de Proteção ao Crédito) e da CNDL (Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas) mostra que 46,5% dos brasileiros inadimplentes não têm condições de pagar as dívidas em atraso nos próximos três meses.

O estudo “Perfil do Inadimplente Brasileiro” mostra que seis em cada dez entrevistados (61,2%) acreditam que a situação financeira piorou na comparação com o ano passado, seja em razão do endividamento (24,4%), seja porque estão desempregados (16,4%) ou porque a renda diminuiu (20,4%). Apenas uma em cada cinco pessoas entrevistadas (20,6%) tem intenções de pagar e reúne condições para quitar as dívidas integralmente nos próximos 90 dias.

Na comparação com 2015, o valor médio total das pendências diminuiu 33,9%, chegando a 3.543,60 reais. Porém, a diminuição do valor total da dívida dos inadimplentes não é um reflexo de uma possível melhora na capacidade de pagamento desses consumidores. Está mais difícil conseguir dinheiro emprestado para comprar.

Os motivos para a inadimplência são desemprego (28,2%), redução da renda (14,8%), falta de controle financeiro (9,6%) e compras feitas por terceiros (9,3%, aumentando para 30% entre os mais velhos e 9,9% nas classes C, D e E). (AG)

