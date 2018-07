4ª edição do livro Nomes que Fizeram a Imprensa Gaúcha é lançada no Palácio Piratini

O Palácio Piratini serviu de palco na manhã desta quarta-feira (18) para o lançamento do livro Nomes que Fizeram a Imprensa Gaúcha, de autoria do jornalista Júlio Ribeiro, diretor das Revistas Press, Advertising e Agronegócio. O autor abriu a cerimônia de lançamento, marcada pela presença de representantes da imprensa e de meios de comunicação de nosso Estado, lembrando sua trajetória profissional. Formado pela Faculdade de Comunicação da UFRGS, ele mencionou ter aprendido a ler no Diário de Pelotas, fato que desde a infância antecipava sua preferência rumo à escolha de uma opção profissional. “Sempre quis ser jornalista e, na faculdade, me sentia na melhor das profissões”.

Escrever sobre Nomes que Fizeram a Imprensa Gaúcha, destacando as trajetórias de profissionais que marcaram época e que deixam um legado às novas gerações “é um presente de coração, de amor, de amizade, de carinho pelos nossos biografados, mas especialmente pelo trabalho da imprensa”, que na visão de Júlio Ribeiro, “precisa ser valorizada como uma das partes de um sistema democrático”.

Ele também citou a realização de um evento já de peso no calendário gaúcho, o Prêmio Press Advertising, por ele idealizado e que em novembro completará sua 19ª edição, homenageando os melhores do segmento da comunicação do ano em 17 categorias. Ele discorreu ainda sobre esta ação que promove, que é justamente o reconhecimento à imprensa gaúcha, a quem deixa um legado, “escrevendo seu nome na história do RS”, traduzida agora pela quarta edição de sua obra literária entregue hoje à comunidade e ao meio empresarial e jornalístico gaúchos.

O Governador José Ivo Sartori, que prestigiou o evento, afirmou que a iniciativa de Júlio Ribeiro “rememora a trajetória de alguns que já partiram e que são importantes para todos nós”. Disse ainda que o Rio Grande do Sul se orgulha muito de todos aqueles que fizeram história, seja através de biografias, poesias, crônicas e outras modalidades de expressão. Sartori lembrou a formação do gaúcho, mesclada por colonização portuguesa e espanhola, numa diversidade presente na linguagem, na fala, na postura que integra estas culturas.

O Livro Nomes que Fizeram a Imprensa Gaúcha, nesta quarta edição, reconhece o legado de Bira Valdez, Celito De Grandi, Clóvis Duarte, Danilo Ucha, Jayme Copstein, José Abraham, Paulo Sant’Ana, P.F. Gastal, Plínio Saraiva e Tatata Pimentel. “Espero que a leitura dos perfis destes profissionais possa ofertar a cada um dos leitores um pouco (ou muito) do que eu mesmo senti: emoção, saudade, reverência e um tanto de orgulho por ter sido antecedido por gente e profissionais como estes”. (Clarisse Ledur)

