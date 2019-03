4ª Operação Integrada Metropolitana combate tráfico de drogas na Restinga

Foi realizada na manhã desta terça-feira (26) a 4ª Operação Integrada Metropolitana que visa combater o tráfico de drogas. Foram cumpridos 15 mandados de prisão em diversos locais de Porto Alegre. Na capital, cerca de 70 agentes e 20 viaturas liderados pelo Departamento Estadual de Investigação do Narcotráfico (DENARC) realizaram o cumprimento dos mandados relacionados ao comércio ilegal de entorpecentes em áreas de vulnerabilidade para ações de grupos criminosos.

12 mandados foram cumpridos no condomínio Repouso do Guerreiro, no bairro Restinga, onde havia suspeitas de que traficantes estivessem expulsando os moradores. Além das verificações de propriedade e averiguação com as pessoas abordadas para retomada dos imóveis, a ação prendeu um foragido e um homem com alto valor em dinheiro sem procedência.

Deixe seu comentário: