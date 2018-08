4º Distrito seleciona projetos via leis de incentivo fiscal

A Associação das Empresas dos Bairros Humaitá e Navegantes (AEHN) está lançando um edital de seleção de projetos para captação de recursos via leis de incentivo fiscal. A iniciativa visa disseminar a cultura do uso dos instrumentos de incentivo fiscal e escolher projetos que contribuam para a melhoria dos indicadores sociais e culturais do 4º Distrito de Porto Alegre. Os projetos poderão contemplar o Funcriança e as áreas de esporte e cultura devendo ser realizados nos bairros da região envolvendo a comunidade local e promover o seu desenvolvimento.

O presidente da AEHN, Luiz Carlos Camargo destaca a preocupação da entidade com a situação de vulnerabilidade de grande parte dos moradores da região, cuja solução não tem sido viabilizada pelos órgãos públicos demandando também ações de responsabilidade social das empresas.

O prazo final para inscrição dos projetos é 31 de agosto de 2018 e o edital completo está disponível no www.aehn.org.br. Esclarecimentos adicionais podem ser obtidos pelo fone (51) 2104.1091 e pelo e-mail assessoria@aehn.org.br

