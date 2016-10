50 anos da Rádio Caiçara: com ou sem chuva

Depois da espera de quase uma hora, o público que compareceu ao Anfiteatro Pôr-do-Sol neste domingo (16), às 16h, pôde dançar e cantar junto com os artistas nacionais e regionais que subiram ao palco da festa dos 50 anos da Rádio Caiçara AM 780. A chuva que começou no início da tarde perdeu a força logo que MC Dudinha iniciou sua apresentação. O evento, uma organização da Rede Pampa de Comunicação, teve a parceria da Festa Nacional da Música que emprestou seus artistas para a grande festa.

Gabriel Farias e Carolina Branco cantaram em seguida, fazendo o público vibrar. Rodrigo Ferrari é do sertanejo romântico e embalou a tarde com as músicas do seu último trabalho. Variando os estilos, a Turma do Pagode e Guimê e Lexa, com o funk, apresentaram sucessos que tocam nas rádios do País inteiro. A festa foi conduzida pelo apresentador Sérgio Zambiasi, que celebra o “rádio popular e a música, acima de tudo”, afirma.

Kelly Santiago, Ana Paula Haragano, Naira Days e Carlinhos Vais também ganharam seu espaço na festa. O grupo regional, Os Federais, cantou os seus maiores sucessos da carreira, levantando o público com o estilo “sofrência”. “A gente chora, mas chora dançando”, explica o vocalista, já que dançarinos também integram o grupo.

Voltando para o pagode, o Grupo Zoeira, que já participou de competições musicais na tv aberta, reapresentou aos fãs porto-alegrenses três músicas que fazem parte dos 17 anos de carreira dos artistas. Outra cantora, que também já está acostumada com as telinhas, é Gisara Nunes, que cantou a música que está estourando no Brasil no momento, “50 reais”, de Naiara Azevedo. Ela também subiu ao palco da festa dos 50 anos da Caiçara e colocou as pessoas para dançar.

Finalizando a festa, às 19h, o Grupo do Bola mostrou no palco toda o seu estilo e desenvoltura com a música. “É uma honra imensa rever vários amigos reunidos em um só lugar”, destacam os integrantes. O público, fiel até os últimos segundos de evento, recebeu o agradecimento de Zambiasi. “Independentemente do mal tempo trouxeram sua alegria e emoções. Isso foi a grande festa para nós”, finaliza.

Comentários