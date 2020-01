As mulheres representam 58% do total de evangélicos e 51% entre os católicos, conforme o Datafolha. (Foto: Reprodução)

Cinquenta por cento dos brasileiros afirmam que são católicos, 31% dizem ser evangélicos e 10% não têm religião, de acordo com uma pesquisa do Datafolha divulgada nesta segunda-feira (13).

Conforme o levantamento, as mulheres representam 58% do total de evangélicos e 51% entre os católicos. A pesquisa foi feita com 2.948 pessoas em 176 municípios de todo o Brasil. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Confira os dados abaixo:

Religião dos brasileiros