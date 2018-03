500 Startups expande operações para Miami levando expertise global para empreendedores da região e impulsionando ecossistema de inovação

A Miami Downtown Development Authority, a John S. and James L. Knight Foundation e a Visa têm o prazer de anunciar que a 500 Startups, fundo global de venture capital de early stage sediado no Vale do Silício, anunciou a que vai expandir suas operações para o centro de Miami.

Até hoje, a 500 Startups já investiu em mais de 2000 empresas ao redor do mundo e seu time é formado por mais de 100 membros em diversas regiões do planeta.

“Ao aumentar a nossa presença em Miami, podemos ajudar a acelerar o crescente ecossistema da região, apoiar ainda mais o nosso portfólio latino-americano e aumentar a nossa presença na Costa Leste dos Estados Unidos”, afirmou Christine Tsai, sócia-fundadora da 500 Startups. “Acreditamos que hoje, mais do que nunca, é imperativo que mostremos ao mundo o que é um ecossistema tech autêntico e próspero. A missão da 500 é descobrir e apoiar os empreendedores mais talentosos do mundo, ajudá-los a criar empresas de sucesso e otimizadas e construir ecossistemas globais prósperos. Miami é um mercado-chave para que possamos colocar em prática as três partes dessa missão “.

A 500 Startups está levando seus recursos, expertise e network globais para Miami. Nos próximos três anos, a aceleradora promoverá bootcamps e sessões de mentoria para empreendedores locais. Haverá programas de aceleração que culminarão em demo days, focados em ajudar os fundadores de start-ups a construir e escalar seus negócios. Outros projetos incluem programas de educação para investidores e programas de treinamento corporativo de inovação em startups.

O escritório da 500 Startups terá 7.200 metros quadrados e será localizado no coração do Distrito Central de Negócios de Miami, em uma parceria com o provedor de espaços de trabalho flexíveis mindwarehouse.

Atualmente, Miami está em primeiro lugar no Kauffman Index de 2017 – que ranqueou os ecossistemas de startups das 40 maiores áreas metropolitanas nos Estados Unidos. A 500 Startups pôde conferir o progresso do ecossistema empresarial de Miami em primeira mão quando, em 2012, a cidade serviu de parada em seu tour latino-americano “Geeks on a Plane” (GoaP), que reúne startups, investidores e executivos para apresentá-los a mercados de tecnologia de alto crescimento. A 500 Startups também realizou a Conferência de Pré-Dinheiro, uma conferência de investidores centrada no futuro do capital de risco e um Programa de Aceleração Série A em Miami.

“O centro de Miami tornou-se um terreno fértil para a inovação e, como resultado, um cluster de alta tecnologia está tomando forma”, descreve a transformação de Miami de um destino de férias em um centro econômico global. “Com este investimento substancial em nossa comunidade de startups, estamos preparados para nos tornarmos um dos mercados mais influentes para ideias novas e para o capital que os financia”

“Miami continua a produzir muitas startups, mas elas ainda têm problemas com crescimento e escala. A 500 Startups visa a preencher essa lacuna, aproveitando a diversidade da cidade e as ligações com a América Latina para ajudar a estabelecer na cidade um centro global de empreendedorismo tecnológico e inovação “, disse Raul Moas, diretor do programa Knight Foundation em Miami.

A abordagem de inovação da Visa baseia-se em colaborar com instituições financeiras, varejo, governo, Fintechs e startups de tecnologia para melhorar a experiência do consumidor. Miami abriga um dos 10 Centros de Inovação Visa, que serve como um hub de inovação tecnológica em pagamentos para os parceiros da Visa na América Latina, co-criando o futuro dos pagamentos.

Miami está gerando as condições certas para atrair tanto a comunidade Fintech local quanto a da América Latina”, disse Ruben Salazar, VP Sênior de Produtos e Soluções da Visa para América Latina e Caribe. “Na Visa, acreditamos que nossa parceria com a 500 Startups é um componente chave de nossos esforços para colaborar com o ecossistema e conectar bancos, adquirentes e comerciantes com FintechS e startups interessadas ​​em desenvolver a próxima geração de experiências de pagamento e comércio”, concluiu.

Na liderança da sede da 500 Startups em Miami office está Ana Paula González, que tem mais de 6 anos de experiência em VC e empreendedorismo em toda a América Latina. González será apoiada pela rede global da 500 Startups, formada por parceiros de investimento, empreendedores-residentes, mentores, especialistas e fundadores.

A 500 Startups

Reconhecida pela revista Forbes como uma das melhores aceleradoras do mundo em 2016, a 500 Startups possui dois programas de investimento e mentoria para startups: o Seed Program e o Series A Program.

Com a rápido crescimento da economia da informação, a 500 Startups também é pioneira no desenvolvimento de parcerias corporativas e iniciativas governamentais, visando disseminar a cultura empreendedora do Vale do Silício em todo mundo. Seguindo a mesma linha, a empresa realiza todos os anos eventos voltados para a comunidade empreendedora, como por exemplo o Geeks on a Plane, 500 Demo Day, entre outros.

Além de investir, a 500 Startups conta com programas de educação executiva voltados para profissionais que já atuam ou pretendem atuar no segmento de venture capital. Conhecidos como “VC Unlocked”, estes cursos, realizados em parceria com UC Berkeley e Stanford University, reúnem profissionais de todo mundo na California em torno dos mais recentes temas relacionados ao segmento, da estrutura jurídica às estratégias de investimento.

