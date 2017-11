Temer afirma que vai aprovar reforma da Previdência e diz que mudanças vão cortar “privilégios”

A declaração de Temer, dada durante um evento no Palácio do Planalto, acontece uma semana após o próprio presidente reconhecer que a proposta pode não ser aprovada “em todo o conjunto”.

“Nós vamos desmistificar especialmente para – eu vou usar uma expressão mais forte – para desmentir o que diziam no começo. O que diziam no começo é o seguinte: que com a reforma da Previdência a pessoa só se aposenta com 65 anos. É uma inverdade absoluta”, continuou.

Na Bolsa de Valores, o Ibovespa, o principal índice, teve fortes oscilações à medida que parlamentares e autoridades do governo davam a entender que a reforma poderia ser aprovada ou ficava mais distante.

Tudo começou com uma declaração do presidente Michel Temer no dia 6 de novembro. Defensor da proposta, ele disse que, diante do cenário político, a reforma poderia não ser aprovada “em todo o conjunto”. Na hora que o presidente soltou essa frase, a Bovespa já tinha encerrado o dia. Mas no pregão seguinte, registrou a maior queda desde maio.

Diante do estrago, ministros, Temer e líderes da base no Congresso correram para manifestar publicamente que o governo continuava empenhado em aprovar a reforma e faria de tudo para que ela passasse no Congresso, mesmo num formato mais enxuto, o mais rápido possível.

“Privilégios”

A estratégia do governo para conseguir adesão popular e política à reforma é afirmar que, com as mudanças, os “privilégios” serão combatidos.

Nessa linha, além da fala de Temer nesta segunda, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, já disse que a proposta busca eliminar privilégios.