50ª Convenção Estadual Lojista debate o futuro do varejo

O tão aguardado momento de celebrar os 50 anos do maior evento de qualificação do varejo gaúcho chegou. Nesta quinta-feira (17/10), a partir das 8h30min, acontece no Centro de Eventos do ParkShopping Canoas, em Canoas (RS), a 50ª Convenção Estadual Lojista, cujo tema é “O Futuro do Varejo: O Movimento Lojista em Movimento”.

Promovida pela Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul – FCDL-RS, a convenção é realizada desde 1969 tendo como seu propósito implementar e buscar a excelência nos processos do varejo gaúcho, aprimorando conhecimentos para deixar as empresas mais sustentáveis economicamente, mais inseridas nas mudanças temporais do mercado consumidor e com possibilidade de ofertar aos clientes, experiências únicas de compra.

A edição de número 50 traz novidades que vão impactar os mais de mil convencionais esperados. Estarão presentes 14 palestrantes que vão abordar temas importantes para o futuro do comércio no Rio Grande do Sul. Cada um deles terá 30 minutos para expor suas ideias, se revezando no espaço montado em formato de arena, o que permite ao público ter uma visão em 360º dos painelistas.

O presidente da FCDL-RS, Vitor Augusto Koch, destaca que a entidade buscou, em 2019, promover uma mudança radical na forma de levar o conhecimento e a informação aos varejistas gaúchos.

– Procuramos modificar o formato do evento, fazendo com que ele seja mais dinâmico e intenso. Estamos trazendo um time de palestrantes do mais alto nível, ligados às áreas de gestão, inovação e desenvolvimento do varejo – explica o dirigente.

Vitor Augusto Koch dá ênfase, também, para a realização de parcerias com universidades, startups e com empresas de sucesso, permitindo a produção de conteúdo e uma experiência inovadora para presentes no evento. Segundo ele, os lojistas certamente terão muitos subsídios para incrementar os seus negócios.

Serão palestrantes da 50ª Convenção Estadual Lojista nomes como Claudio Toigo, CEO do Grupo RBS; Susana Kakuta, CEO da Tecnosinos; Zeca Honorato, publicitário e consultor de Imagem e Comunicação Empresarial, Pessoal e Política; Guilherme Masseroni, co-founder da Associação Brasileira de Startups e Empreendrink; Eduardo Cheffe, CEO da Reframe Inovação Colaborativa; Felipe Goettems, empresário, Coach e consultor da Bee Good; professor Rubes Sant’Anna, introdutor do Trade Marketing no sul do Brasil; Juliana Neves, CEO da Kube Arquitetura; Gerson Klein, consultor da Point Of Sale; Ana Costa, diretora da ABIESV; Zé Henrique, diretor do Studio Zeh Arquitetura; Bruno Patrocínio, Business Developer da TOTVS; e Tatiane Luquine, co-founder da Point Of Sale.

Durante a Convenção também será apresentado o projeto Estabelecimento Amigo da Segurança, que oferecerá descontos e benefícios exclusivos para policiais, militares e servidores da segurança. A iniciativa é Instituto da Segurança Luciano Zucco e conta com o apoio da FCDL-RS.

A 50ª Convenção Estadual Lojista tem o patrocínio do Sicredi, apoio institucional do Sebrae/RS e apoio do ParkShopping Canoas, Grupo RBS, ESPM, TecnoPUC, TecnoSinos e TOTVS.

Programação da 50ª Convenção Estadual Lojista/ Dia 17 de outubro de 2019 – ParkShopping Canoas – Canoas/RS

8h30min – Abertura oficial com o presidente da FCDL-RS, Vitor Augusto Koch;

8h45 – Lançamento Oficial do Selo Estabelecimento Amigo da Segurança;

9h – Palestra “Meu Amigo Medo”, com Felipe Goettems;

9h30min – Palestra “Inteligência; Artificial para o Varejo”, com Bruno Patrocínio;

10h – Palestra “Como a Tecnologia Vai Influenciar o Setor do Varejo no Brasil nos Próximos Anos”, com Susana Kakuta;

10h40min – Palestra “Varejo Desruptivo: Um Universo de Oportunidades”, com Gerson Renato Klein;

11h10min – Palestra “Storytelling Para o Ponto de Vendas”, com Ana Costa;

11h40min – Palestra “Arquitetura Sensorial: Sua Loja Envolvendo Todos os Sentidos”, com Juliana Neves;

13h40min – Palestra “Os Colaborativos Estão Chegando! E Agora?”, com Eduardo Cheffe;

14h10min – Palestra “O Novo Varejo e a Transformação Digital”, com o professor Rubens Sant’Anna;

14h40min – Palestra “Visual Merchandising Estratégico Para Pequenas Empresas”, com Tatiane Luquini;

15h10min – Palestra “Interagir e Faturar Com o Novo é Possível”, com Guilherme Masseroni;

15h40min – Palestra “Design da Hospitalidade”, com Zé Henrique;

16h10min – Palestra “Design de Varejo: espaço, Forma e Função Criando Desejo”, com Flávio Radamarker;

16h40min – Palestra “Comunicação para conectar pessoas e negócios”, com Cláudio Toigo Filho;

17h10min – Palestra “Eu não sou coach, nem blogueiro. Só quero ser eu”, com Zeca Honorato