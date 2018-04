50ª edição do The Best Jump acontece entre os dias 19 e 22 de abril na Sociedade Hípica Porto Alegrense

A competição mais importante do hipismo gaúcho chega em sua 50ª edição neste mês. A Sociedade Hípica Porto Alegrense vai receber entre os dias 19 e 22 de abril participantes do Brasil inteiro e também do exterior para participar das provas do The Best Jump. Nesta edição, o evento bate o recorde de inscrições internacionais, que somam 40 cavaleiros oriundos da Argentina e do Uruguai. O prefeito da capital gaúcha, Nelson Marchezan Jr esteve presente no lançamento oficial nesta terça-feira (03), no Dado Bier do shopping Bourbon County.

“Com o The Best Jump, Porto Alegre recebe 20 mil pessoas no período de quatro dias de realização do evento, movimentando os setores da nossa economia”, destaca o prefeito, que acredita na transmissão dos conceitos da Capital através da visita deste público. “Além de captar diferentes conhecimentos para a nossa cidade”, acrescenta.

O presidente de honra do CSI2*-W, Jorge Gerdau Johannpeter, venceu o The Best Jump em 1970 e, por ser um dos primeiros participantes da competição, faz uma comparação da expansão que ela tomou ao longo dos anos. “Diversos jovens podem assistir e participar deste show atualmente”, compara ele.

A programação do The Best Jump conta com um espaço dedicado às famílias com a integração de restaurantes, música ao vivo, Clube do Pônei para as crianças e estacionamento no local. A entrada para o evento é franca. No domingo (22), acontecerá a mais importante disputa dentro da competição, o Prêmio Internacional Cidade de Porto Alegre vai destacar o melhor cavaleiro do The Best Jump. (Marysol Cooper/ O Sul)

