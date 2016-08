51 municípios brasileiros têm somente mulheres concorrendo à prefeitura nas eleições de outubro

Dados do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) revelam que 51 municípios de 17 Estados têm somente mulheres na disputa para a prefeitura nas eleições deste ano. Sete dessas cidades têm como única candidata uma mulher: Jati (CE), Altamira do Paraná (PR), Estrela Velha (RS), Salto Veloso (SC), Alto Alegre (SP), Nova Granada (SP) e Ocauçu (SP).

No Rio Grande do Sul, há só mulheres concorrendo em Alegrete, Camargo, Estrela Velha, Ivoti e Serafina Corrêa. O primeiro turno das eleições será realizado no dia 2 de outubro, e o segundo, no dia 30. (AG)

