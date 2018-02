Nicole Kidman se une a Meryl Streep em programa para capacitar roteiristas mulheres

A atriz Nicole Kidman vai apoiar o The Writers Lab (Laboratório dos Escritores, em tradução livre), programa fundado em 2015 por Meryl Streep, destinado a transformar roteiros de mulheres acima de 40 anos em produções de cinema e televisão.

A atitude da atriz de Moulin Rouge e Big Little Lies vai seguir o exemplo de outras apoiadoras como Oprah Winfrey. No último SAG Awards, no qual Kidman foi premiada por seu desempenho em Big Little Lies, a artista saudou as oportunidades para atrizes com mais de 40 anos e clamou à indústria que receba mais mulheres assim. Ao decidir apoiar o The Writers Lab, ela disse: “Que ideia maravilhosa — um espaço para que as mulheres trabalhem umas com as outras para desenvolver as histórias que querem contar. Eu já sou uma fã.”

O Writers Lab 2018, que será realizado de 25 a 29 de setembro, terá um grupo de roteiristas mulheres em um retiro de desenvolvimento de roteiro de quatro dias com as mentoras Pamela Gray, Mary Jane Skalski e Pat Verducci agendadas para participar. No programa, organizado pelo New York Women in Film and Television e pelo IRIS, mulheres selecionadas são orientadas por famosas da indústria que as ajudam a dar o pontapé inicial nas suas produções e a aprimorar sua visão criativa.

Deixe seu comentário: