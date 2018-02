Parte dos servidores da Prefeitura de Porto Alegre terá o pagamento da primeira parcela do 13º salário atrasada. O pagamento estava previsto para essa terça-feira. Segundo a administração municipal, problemas operacionais com a Caixa Econômica Federal farão com que funcionários da Fasc, DMLU, aposentados e pensionistas recebam o dinheiro na quarta-feira.

