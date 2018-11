Na quarta-feira (14), a Polícia Civil recuperou 56 animais bovinos que haviam sido subtraídos em Santana do Livramento. A ação, realizada pela 1ª Delegacia de Polícia de Santana do Livramento, ocorreu nas localidades do Caty e São Pedro no município de Quaraí. Segundo a delegada Giovana Muller, os animais já foram reconhecidos pela vítima.

