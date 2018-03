Visitas ao Memorial

O setor de Ação Educativa do Memorial do Rio Grande do Sul oferece à comunidade a visita guiada O Memorial e seu entorno. O roteiro faz um apanhado histórico sobre a Praça da Alfândega e os prédios da vizinhança. As visitas acontecem mediante agendamento prévio pelo e-mail memorial.acaoeducativa@gmail.com . Informações pelo telefone (51) 3224-7159.

