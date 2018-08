59% dos brasileiros não sabem em quem irão votar ou anularão o voto

Levantamento feito pelo Ibope para a CNI (Confederação Nacional da Indústria) aponta que 59% dos eleitores não sabem em quem votar ou anularão seu voto nas eleições deste ano. Questionados sobre qual candidato pode receber seu voto, sem apresentar uma lista pré-determinada de candidatos, 31% dos entrevistados disseram que vão votar em branco e 28% não souberam ou não quiseram responder à pergunta. Este é o maior percentual detectado pelo instituto nas últimas cinco eleições, considerando as respostas espontâneas.

Outro dado revelado pela pesquisa é o de que apenas 27% dos eleitores estão convictos de sua escolha. O levantamento ouviu 2 mil pessoas entre os dias 21 e 24 de junho, e os dados sobre intenção de voto foram divulgados no dia 28 de junho – as informações reveladas na quinta-feira são um detalhamento do material.

Dentro do universo dos indecisos, 84% dos eleitores afirmam que irão se informar por meio dos veículos tradicionais de imprensa e 26% dizem que irão utilizar as redes sociais – neste caso, era possível apresentar mais de uma opção como fonte de informação. Apenas 5% dos brasileiros disseram que vão utilizar as redes sociais como única fonte.

Segundo o levantamento, entre aqueles que utilizam as redes sociais para se inteirar das eleições, 25% disseram que raramente ou nunca verificam a veracidade das informações recebidas. Outros 46% declararam que sempre verificam e 29% relataram que verificam às vezes.

Além da imprensa e redes sociais, os eleitores também apontaram como fontes de informações as conversas com parentes e amigos (10%), reuniões na igreja (3%), na associação de moradores (3%) e em sindicatos/associações profissionais (2%). Apenas 6% dos eleitores disseram que vão se informar pela propaganda eleitoral.

147 milhões

No próximo dia 7 de outubro, 147.302.354 eleitores brasileiros poderão votar nos representantes políticos de sua escolha. Este ano, além de eleger o novo presidente da República, os brasileiros em dia com a Justiça Eleitoral vão escolher deputados federais, deputados estaduais ou distritais, dois senadores por Estado e o governador de cada uma das 27 Unidades da Federação.

O número oficial de eleitores foi anunciado esta semana pelo presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), ministro Luiz Fux, durante a inauguração do CDE (Centro de Divulgação das Eleições). As informações são obtidas por meio do Cadastro Eleitoral, banco de dados oficial sobre o eleitorado brasileiro, e referem-se às estatísticas auditadas até o final de julho após o fechamento do cadastro, no dia 9 de maio.

De acordo com os dados divulgados, esses 147,3 milhões de eleitores estão distribuídos pelos 5.570 municípios do País, bem como em 171 localidades de 110 países no exterior. As informações do eleitorado dizem respeito aos cidadãos brasileiros aptos a votar no pleito deste ano. Outros 1.409.774 eleitores não poderão votar nem se candidatar em 2018, por estarem com os direitos políticos suspensos.

Deixe seu comentário: