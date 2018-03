59ª Procissão do Morro da Cruz será nesta sexta

A prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, confirma a realização do evento A Paixão de Cristo nesta sexta-feira (30). Espetáculo cênico-religioso, dirigido há 24 anos por Camilo de Lélis, tem início às 15h, no Santuário São José do Murialdo, no bairro Partenon. Esta edição conta com missa campal, procissão, crucificação e a ressurreição, que ocorre no alto do morro.

