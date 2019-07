5ª Jornada de Cirurgia Oncológica 2019 ABCG 20 anos e 3º Simpósio da Residência de Cirurgia Geral

Estão abertas as inscrições para 5ª Jornada de Cirurgia Oncológica da Associação Brasileira de Cirurgia Gástrica (ABCG) e para o 3º Simpósio de Residência de Cirurgia Geral, eventos que ocorrerão no Centro Histórico-Cultural da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, no dia 16 agosto de 2019.

O tema central dos debates será o câncer de estômago – diagnóstico e tratamento, doença com grande frequência entre os brasileiros. Somente para o RS, neste ano são esperados em torno de 2.000 novos casos da doença, que pode ser curada se diagnosticada em fase inicial e tem como principais sintomas a dor abdominal e a perda de peso.

Uma das grandes novidades desta 5ª edição da Jornada de Cirurgia Oncológica é a presença de dois pacientes, que falarão sobre todo o ciclo vivido durante a doença.

A coordenação do evento é do Dr. Antônio Weston, presidente da ABCG e coordenador do programa de residência em cirurgia da Santa Casa. Entre os palestrantes, estarão grandes especialistas nacionais, como Dr. Paulo Kassab e Dr. Bruno Zilberztein, e internacionais: Dr. Carlos Benavides (Chile), Dr. Carlos Alfredo Garcia Carrasco (Chile), Dr. Héctor Medrano (Peru), Dr. Javier Ithurralde-Argerich (Argentina), Dr. Jorge Bravo Lopez (Chile) e Dr. Luis Ruso Martinez (Uruguai).

O evento é dirigido a profissionais e estudantes de medicina e de outras áreas da saúde e as inscrições podem ser feitas no site www.santacasa.org.br/eventos. Mais informações pelo telefone (51) 3214.8504, em horário comercial.

