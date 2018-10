O 5º Concerto oficial da Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul levará ao palco diversos irmãos que frequentam juntos as aulas da orquestra. A apresentação está marcada para a próxima quarta-feira, dia 31 de outubro, às 19h, no Teatro do Centro Histórico-Cultural Santa Casa (Avenida Independência, 75, em Porto Alegre). A entrada é franca.

